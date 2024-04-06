فيديو | مسؤول اتحادي يلجأ إلى الباب الخلفي هربًا من الانتقادات!

جماهير العميد ترصد لحظة هروب سواريز

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سيطرت حالة من الحزن على جماهير الاتحاد، بعد سقوط الفريق في فخ التعادل السبي أمام ضيفه التعاون، أمس الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولته جماهير العميد بشكل واسع، لدومينيجو سواريز، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد وهو يغادر الملعب خفية حتى يهرب من وسائل الإعلام.

ولجأ سواريز إلى الباب الخلفي لغرفة الملابس، حتى يبتعد عن وسائل الإعلام التي كانت تطارده لمعرفة أسباب تراجع نتائج الاتحاد هذا الموسم وتنقل له غضب الجماهير.

وشهدت مباراة التعاون ركلة جزاء لصالح "العميد" في الدقيقة الثامنة، لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله، أهدرها بعدما تصدى لها حارس التعاون، ليضيع الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الماضية.

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وبذلك التعادل، رفع الاتحاد رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع متساويًا مع التعاون الخامس الذي يتأخر خلفه بفارق الأهداف.

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