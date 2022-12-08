فيديو مسرب يشعل الأجواء .. سونج يتهم أونانا والأخير يرد: عالم مليء بالأكاذيب!

الأزمة بين مدرب الكاميرون وحارسه تعود للاشتعال من جديد بعدما انفجرت في كأس العالم قطر 2022

بعد أسبوع من وداع المنتخب الكاميروني لكأس العالم قطر 2022، عادت الأجواء لتشتعل من جديد بين ريجوبرت سونج؛ المدير الفني للفريق، وحارسه أندريه أونانا.

الأسود غير المروضة ودعوا المونديال من دور المجموعات برصيد أربع نقاط، حصدوها من التعادل أمام صربيا 3-3 ثم الفوز أمام البرازيل 1-0، بينما خسروا المباراة الأولى أمام سويسرا 1-0.

لكنت نشبت أزمة عقب المباراة الأولى بين المدرب والحارس، أسفرت عن استبعاد الأخير من المباراتين التاليتين.

وتجددت هذه الأزمة، أمس الخميس، بعدما انتشر فيديو مسرب لسونج، يكشف خلاله عدم انضباط الحارس، إذ قال خلاله: "أونانا يخاطر في الملعب بطريقته، طلبت منه اللعب على الجانبين، لكنه لم يستجب لي، وجاء للحديث معي قبل مواجهة صربيا بساعات، وأنا رفضت، لأنني طلبت التحدث إليه قبل يوم المباراة ولم يأتِ، قال لي (لا تتحدث معي)، فقلت له (أنا أتحدث مع فينسنت أبو بكر وتشوبو وموتينج وأنجيسا، فمن أنت كي لا أتمكن من الحديث معك؟".

واتهم سونج حارسه بأنه يستغل علاقته القوية بصامويل إيتو؛ رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لفرض أسلوبه عليه والخروج عن تعليماته.

ومن جانبه، رد أونانا على الفيديو المسرب، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في عالم يكون فيه الكذب هو الشيء الأكثر شيوعًا، فإن قول الحقيقة، يجعلك ثوريًا، لكن في النهاية، الوقت كافٍ لوضع كل شيء في نصابه الحقيقي".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث بها سونج عن خلافه مع أونانا، إذ صرح من قبل خلال مؤتمر صحفي أثناء مشاركته في المونديال، عن إمكانية التصالح معه حال التزامه بالقواعد.