فيديو | مستعينًا بزكريا هوساوي .. الاتحاد يقلل من كريستيانو رونالدو

الاتحاد جرّع رونالدو مرارة الخسارة مرتين متتاليتين

بالطبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مادة دسمة للسخرية للمنافسين حال خسارته لأي مباراة في دوري روشن السعودي، هذه فاتورة العالمية.

الدون خسر اليوم الخميس، أمام الاتحاد بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، ليهبط العالمي عن صدارة جدول الترتيب.

وعقب نهاية المباراة، نشر الحساب الرسمي للنادي الجداوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لقطة قطع لاعبه زكريا هوساوي الكرة من أمام صاروخ ماديرا ببراعة دون ارتكاب أي خطأ، ليوقف هجمة مرتدة على فريقه، وعلق: "وير إز رونالدو؟" – أي أين رونالدو؟ باللغة الإنجليزية – وهو التعليق الشهير الذي انتشر على نطاق واسع خلال كأس العالم قطر 2022، حينما يريد أحدهم أن يقلل من خصمه.

جدير بالذكر أن هذه الهزيمة هي الثانية لرونالدو أمام الاتحاد، بعدما خسر في يناير الماضي بثلاثية مقابل هدف وحيد في كأس السوبر السعودي.

ويحتل حاليًا النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، فيما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 47 في الصدارة.