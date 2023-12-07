فيديو | بمساعدة جروهي .. طارق حامد يستفز الاتحاد بـ"احتفال غير متوقع"

ماذا فعل طارق حامد أمام فريقه السابق الاتحاد؟

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"الاتحاد سيظل في قلبي".. هكذا قال النجم المصري طارق حامد؛ بعد انتقاله من نادي الاتحاد السعودي، إلى "مواطنه" ضمك، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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حامد لعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، وحقق معه لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي.

لكن.. النجم المصري أثار الجدل، خلال مباراة فريقه الحالي ضمك ضد ناديه السابق الاتحاد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وسدد طارق حامد، في الدقيقة 46 من عمر المباراة، كرة صاروخية من منتصف ملعب العميد، سكنت داخل الشباك، بمساعدة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

الهدف جاء بطريقة عالمية، ولكن مع تسجيله باسم جروهي بـ"الخطأ في مرماه"؛ حيث ارتطمت الكرة بالعارضة، ثم جسم الحارس البرازيلي، قبل أن تتحول داخل الشباك.

المثير في الأمر، أن طارق حامد قام بـ"الاحتفال"، بهذا الهدف العالمي الذي ساهم بتسجيله في شباك فريقه السابق؛ بشكل أثار استغراب جماهير الاتحاد، رغم التصريحات المتواصلة من النجم المصري، عن حبه الكبير للعميد وولائه له.

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