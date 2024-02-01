فيديو | بمساعدة تركي آل الشيخ .. النصر يحتفل ببطولته على أرض الهلال بعد سنوات من "غرسة البليهي"

الانتقام تم بمساعدة تركي آل الشيخ..

"الأرض أرضي".. هكذا علق علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، على غرس علم فريقه بملعب النصر؛ بعد فوز الزعيم على قلعة العالمي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، عام 2021.

هذه اللقطة أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، لأشهر عديدة؛ حيث اعتبرها النصراويون "إهانة لهم"، متمنيين أن ينتقموا منها في المستقبل القريب.

هذا الانتقام يبدو أنه أصبح حقيقة على أرض الواقع؛ حيث احتفل النصر، مساء اليوم الخميس، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أرضية ملعب الهلال "المملكة أرينا".

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النصر توّج بلقب البطولة العربية، لأول مرة في تاريخه، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد الفوز على الهلال بالذات (2-1)، في المباراة النهائية.

وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على هذا اللقب؛ إلا أن معالي المستشار تركي آل الشيخ، أمر بإقامة احتفالية لنادي النصر، بين شوطي مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية، المقامة على ملعب الهلال.

وبالفعل.. أقيمت الاحتفالية بين شوطي مباراة النصر وإنتر ميامي؛ لتكون بمثابة الانتقام "غير المباشر"، من واقعة غرسة البليهي، رغم مرور عدة سنوات.