فيديو| مراسل تليفزيوني يفاجئ رونالدو على الهواء.. "ضحك من سؤاله!"

رونالدو يعلق على مباراة النصر والخليج بـ"3 كلمات"

SHAHID

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، لموقف طريف، أثناء مغادرته ملعب الأمير محمد بن فهد، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الخليج.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كريستيانو رونالدو عاد من الإيقاف لمباراة، ليسقط في فخ التسلل عدة مرات، في لقاء شهد فوز صعب للنصر على مضيفه الخليج بنتيجة (1-0)، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفوجئ رونالدو بالمراسل التليفزيوني سعد السبيعي، يتحدث معه بالإسبانية، متسائلًا "كيف كانت المباراة؟"، ليضحك قائد النصر في البداية، ثم طلب منه تكرار السؤال، ليجيب عليه "كانت مباراة جيدة وفزنا".

وقام رونالدو بسؤال المراسل "هل تتحدث الإسبانية؟"، فرد "قليلًا، ليس كثيرًا"، ليجيب كريستيانو "جيد جدًا".

ويستعد كريستيانو لقيادة النصر في مواجهة جديدة أمام الخليج، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة العبور للمباراة النهائية، في انتظار المتأهل من قمة الاتحاد والهلال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورغم غيابه عن التسجيل أمام الخليج، إلا أن رونالدو لا يزال محافظًا على صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 29 هدفًا، ليصبح على بعد 5 جولات من حسم لقب الهداف رسميًا، حيث يبتعد عن مهاجم الهلال، الصربي ألكساندر ميتروفيتش، ووصيف الترتيب، بفارق 7 أهداف.

SHAHID