فيديو | مدرب الشارقة: الهلال يظل كبيرًا في قلبي

أكد الروماني كوزمين أولاريو؛ المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، على أنه يعتز كثيرًا بالفترة التي قضاها داخل نادي الهلال السعودي، متحدثًا عن مكانته في آسيا.

الهلال حقق الفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا قال كوزمين عن نادي الهلال؟

خلال تصريحات لبرنامج "شوت" عبر قناة "SSC" السعودية، قال كوزمين: "لدي أمل دائمًا في الفوز، ولكن في وقت ما علينا أن نقبل ذلك خاصة عندما نلاقي خصمًا قويًا مثل الهلال فهو الأفضل في آسيا، وأتمنى حظًا سعيدًا لهم".

المدرب الروماني تابع: "كنت هنا ولدي ذكريات رائعة جدًا مع الناس والجماهير، ولا يمكن أن أنسى اللحظات التي قضيتها معهم، وأعمل كثيرًا مع اللاعبين، ولدي ذكريات كثيرة معهم".

وعبر كوزمين أولاريو عن حبه واعتزازه بنادي الهلال، حيث قال في ختام حديثه: "الهلال يحمل اسمًا كبيرًا في قلبي".

ماذا قدم كوزمين مع نادي الهلال؟

تولى كوزمين تدريب نادي الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2009، ورحل عن صفوفه ليتولى مهمة تدريب العديد من الفرق الخليجية الأخرى، مثل السد القطري والعين وشباب الأهلي والشارقة بالإمارات، كما أشرف على تدريب منتخب السعودية وجيانجسو الصيني.

كوزمين حقق مع نادي الهلال لقب الدوري السعودي موسم 2007-2008، وكأس ولي العهد مرتين موسمي 2007-2008 و 2008-2009.

المدرب الروماني حقق الكثير من الإنجازات مع الأندية التي أشرف على تدريبها، ليصبح واحدًا من أفضل المدربين الأجانب الذين قاموا بالتدريب في المنطقة الخليجية خلال السنوات الأخيرة.

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