فيديو | محمد نور يفاجئ جماهير الاتحاد .. ويعلن تطورات مباراة اعتزاله

الكشف عن مفاجأة محمد نور المرتقبة

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن مفاجأة سارة للجماهير، في المملكة والوطن العربي.

نور مثّل الفريق الاتحادي الأول لكرة القدم، لأكثر من 19 سنة، حقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية، كما لعب لمدة موسم رياضي واحد، مع نادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلن الأسطورة الاتحادية الخالدة، عن إقامة حفل اعتزاله كرة القدم، قريبًا للغاية؛ وذلك بعد 7 سنوات من ابتعاده عن عالم الساحرة المستديرة.

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وأشار محمد نور في تصريحات مع الإعلامي الرياضي علاء سعيد، إلى أن مباراة اعتزاله، ستقام في مدينة جدة، على أرشية ملعب "الجوهرة المشعة".

جدير بالذكر أن نور البالغ من العمر 45 سنة، بدأ مسيرته مع الفريق الأول بنادي الاتحاد عام 1997، قبل أن يبتعد عن عالم الساحرة المستديرة نهائيًا، في أواخر 2016.