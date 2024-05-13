فيديو | محمد نور: الأهلي كان سيُتوج بالدوري السعودي لو كان هذا الرجل موجودًا!

الأهلي ضمن التواجد في المركز الثالث

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أشاد محمد نور بموسم النادي الأهلي وإنهائه الموسم في المركز الثالث من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أبدًا هذا الأمر من الفريق بعد تجديد دمائه بهذا العدد الكبير من اللاعبين.

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الأهلي ضم خلال الموسم الجاري ما يقرب من 15 لاعبًا جديدًا، وذلك بعد عودته لدوري روشن قادمًا من دوري يلو الذي تُوج بلقبه الموسم الماضي، وأبرزهم ريال محرز وفراس البريكان وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي.

نور بجانب محمد الدعيع وحسين عبد الغني أبدوا عدم رضاهم عن المدرب ماتياس يايسله، مؤكدين أن موسم الأهلي الناجح يعود للاعبين وجهدهم وخبرتهم وكذلك دعم الجمهور الاستثنائي.

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وقد رأى نجم الاتحاد المعتزل أن الأهلي كان قادرًا على الفوز بلقب الدوري السعودي حال كان مدربه جورج جيسوس، ووافقه الدعيع على ذلك منتقدًا استمرار المدرب الألماني لموسم جديد في الراقي.

يُشار إلى أن تواجد الأهلي ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن ضمن له المشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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