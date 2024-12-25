فيديو | حارس اليمن يتسبب في إصابة رأس مدربه خلال مواجهة المنتخب السعودي

شاهد ماذا حدث لمدرب اليمن في مباراة السعودية

تسبب محمد أمان حارس مرمى المنتخب اليمني في إصابة مدربه نور الدين ولد علي، خلال المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده ضد المنتخب السعودي.

وخسر منتخب اليمن أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26.

وأرسل محمد أمان إحدى الكرات الطولية من الخلف إلى الأمام، لترتطم برأس نور الدين ولد علي الواقف في المنطقة الفنية خارج المستطيل الأخضر، ليفقد اتزانه لبضعة دقائق، ويذهب له الجهاز الطبي لإسعافه.

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وواصل نور الدين ولد علي المباراة بشكل طبيعي، ولكن ظهرت عليه علامات التأثر بالكرة التي اصطدمت في رأسه خلال تواجده بالمنطقة الفنية بالملعب.

ويبحث منتخب اليمن عن الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل، أمام منتخب البحرين.