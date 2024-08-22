فيديو | محاولة أخيرة "عنيفة" من جماهير روما لإقناع ديبالا برفض عرض القادسية

اللاعب ودع زملاءه وجمهوره اليوم

يبدو أن جمهور روما لم يستوعب بعد قرار نجم الفريق، باولو ديبالا، بالرحيل إلى دوري روشن السعودي، حيث حاول اليوم إقناعه بالبقاء ورفض عرض القادسية الضخم.

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ديبالا أتم اتفاقه مع القادسية على توقيع عقد يمتد لـ3 مواسم مقابل حصوله على 75 مليون يورو، وقد تقدم النادي السعودي بعرض لنظيره الإيطالي لشراء عقد اللاعب مقابل 3 ملايين يورو فقط، وهو مبلغ أقل كثيرًا من قيمة الشرط الجزائي في عقده، 12 مليون يورو، والذي انتهت صلاحيته بداية هذا الشهر.

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ديبالا، وفي ظل انتظار توصل القادسية وروما لاتفاق حول انتقاله، ودع اليوم زملاءه اللاعبين وجمهور روما الذي تواجد بقوة خارج التريجوريا، مركز تدريب الفريق في العاصمة الإيطالية، وقد وصفت الصحافة الإيطالية مباراته أمام كالياري في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بالأخيرة له بقميص الجالوروسي.

Shahid

جمهور الذئاب تجمهر حول النجم الأرجنتيني لوداعه وإلقاء التحية والتقاط الصور، وقد حاول بعضهم بقوة وصلت إلى حد العنف أحيانًا إقناعه بالبقاء ورفض عرض القادسية.

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا انضم إلى روما بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس صيف 2022، ويرتبط مع الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2025، وقد ترك بصمته على 52 هدفًا خلال 78 مباراة.