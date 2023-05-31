فيديو مثير للجدل .. نجم النصر يساعد عبد الرزاق حمد الله ويحرم تاليسكا من لقب الهداف

لقطة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي

احتاج البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر؛ لتسجيل 3 أهداف أمام الفتح، في الجولة 30 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ للتتويج بلقب الهداف.

وبالفعل.. سجل تاليسكا، ثنائية للنصر في الشباك الفتحاوية؛ ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا، إلا أن كل شيء تغيّر في الدقائق الأخيرة من عمر دوري الموسم الحالي، ففي الوقت الذي كان يبحث فيه النجم البرازيلي، عن تسجيل هدفه الثالث، حرمه زميله الشاب محمد مران من ذلك.

كرة أندرسون تاليسكا، كانت ذاهبة لتسكن شباك الفتح، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، إلا أن مران، قام بتسديدها بشكل مفاجئ قبل أن تتجاوز خط المرمى؛ ليحتسب الهدف باسمه، بدلًا من النجم البرازيلي.

وفي الجانب الآخر.. أحرز عبد الرزاق حمد الله، هدفًا لمصلحة ناديه الاتحاد في مرمى الطائي، من علامة الجزاء؛ ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا في مسابقة الدوري بالموسم الرياضي الحالي، متوجًا بجائزة الهداف رسميًا.

جدير بالذكر أن مران، لو ترك كرة تاليسكا في طريقها للشباك، كان سيتوّج النجم البرازيلي بلقب الهداف، "مناصفة" مع حمد الله.