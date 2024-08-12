فيديو متداول يثير جنون جمهور برشلونة .. ونيكو ويليامز يحسم مصيره برسالة واضحة!

خطوة مفاجئة من النجم الإسباني

يتواصل الجدل بشأن مصير نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن جناح المنتخب الإسباني، أعطى موافقته النهائية لبرشلونة، من أجل ارتداء قميص النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وتداول كثيرون من جماهير برشلونة على منصة "إكس" مقطع فيديو "مفبرك" لأحد أنصار النادي وهو يصور بهاتفه، لحظة شرائه قميصًا يحمل اسم نيكو ويليامز من متجر النادي الرسمي.

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ولم يمر الكثير على تداول جماهير برشلونة مقطع الفيديو، وإذ بنيكو ويليامز يبعث رسالة صادمة للجميع، بأن أعلن تغيير رقمه في أتلتيك بيلباو.

ونشر حساب بيلباو الرسمي، مقطع فيديو لنيكو ويمليامز بينما يقوم بتغيير رقم قميصه في النادي من رقم 11، ليرتدي الرقم 10 في الموسم الجديد.