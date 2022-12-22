فيديو | متجاهلًا الإصابة .. بوجبا يستعرض مهاراته في الرقص خلال عشاء نجوم يوفنتوس

بوجبا تجاهل إصاباته وقام بالعديد من الحركات الراقصة خلال عشاء نجوم يوفنتوس.

يبدو أن الفرنسي بول بوجبا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي قرر أن يتجاهل تمامًا إصابته العضلية، واستعرض مهاراته في الرقص أمام نجوم "البيانكونيري".

بوجبا، الذي انضم إلى يوفنتوس في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، لم يلعب أي دقيقة رسمية مع "البيانكونيري" بسبب الإصابات المتلاحقة والانتكاسات التي لم تتوقف.

الإصابات أدت إلى غياب بوجبا عن منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث يعاني من إصابات متلاحقة في الفخذ.

لكن يبدو أن بوجبا قرر أن يتناسى ذلك تمامًا خلال عشاء لاعبي يوفنتوس الذي أقيم مساء الثلاثاء، واستعرض مهاراته في الرقص.

بوجبا قام بالعديد من الحركات الراقصة، والتي نشرها نيكولو فاجيولي نجم الوسط الشاب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتظر جماهير يوفنتوس بفارغ الصبر عودة بوجبا إلى الملاعب، خاصة وأنه كان أحد أبرز نجوم "السيدة العجوز" خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد حتى صيف العام الجاري.