فيديو مبهر .. استقبال جماهيري "على الطريقة الأوروبية" لنجوم النصر قبل ديربي الهلال

كيف استقبلت جماهير النصر نجوم فريقها قبل ديربي الهلال؟

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فاجأت جماهير نادي النصر، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

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النصر يحل ضيفًا على الهلال، في آخر مباراة على ملعب الملك فهد الدولي، قبل الإغلاق لـ"التطوير"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الاستقبال المبهر من الجماهير النصراوية، لحافلة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى ملعب الملك فهد الدولي.

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عشاق العالمي قاموا باستقبال حافلة الفريق، بـ"الشماريخ" والألعاب النارية، في مشهد قريب لأجواء المباريات الأوروبية والديربيات العالمية الكبرى.

وعلق العنزي على هذا المقطع؛ قائلًا: "على الطريقة الأوروبية.. جماهير النصر تستقبل باص بعثة العالمي، أثناء دخوله ملعب اللقاء".

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال، صاحب الصدارة.

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