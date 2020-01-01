بث مباشر: شاهد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي 2020
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الوحدة 0 × 2 الشباب
🔗 — بث مباشر لمباراة #الوحدة_الشباب (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/szDHHijgXr— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020
يخوض الوحدة موسم رائع في الدوري ويحتل حتى الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، وفوزه اليوم سيعيده للمركز الثالث على حساب الأهلي.
أما الشباب فيأتي في المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، وفي حالة فوزه سيتقدم للمركز الثامن على حساب التعاون.
تشكيل الوحدة:
يبدأ المدرب خوسيه كارينيو بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله الجدعاني
حمد الجيزاني - ريناتو تشافيز - حسن تمبكتي - فواز الصقور
جابر عيسى - محمد القرني
راكان الشملان - أنسيلمو - لويسينيو
موسى مدخلي
#الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 5, 2020
[👥] التشكيلة الأساسية
👈 ها هنا قائمة الأحد عشر لاعباً !
الذين اختارهم السيد "كارينيو" لمباراة اليوم !
🔴⚪🔴
" شـدوا الـحـيـل الـلـه مـعـاكـم "
" شـدوا الـحـيـل و احنا وراكـم" ! 🎶 #الوحده_الشباب ⚽️ #عيدنا_عيدين #لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/H4bVTwI536
تشكيل الشباب:
يبدأ المدرب سلطان القنوي بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
فاروق بن مصطفى
عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم - حسن معاذ
سيبا - عبد المجيد الصليهم - ألفريد ندياي
كريستيان خوانكا - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبريا
⚽️ قائمة "الليوث" في مواجهة الليلة #الشباب #الوحدة_الشباب— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 5, 2020
جولة #عيدنا_عيدين pic.twitter.com/7cUBOoNb7T
شاهد الهدف الأول للشباب..
د33' هدف للشباب! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020
#سيبا يسجل الهدف الأول
#الوحدة 0 : 1 #الشباب
#الوحدة_الشباب
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/RQMJy93lZo
الهدف الثاني للشباب...
د45' هدف للشباب! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020
#ديوب يضيف الهدف الثاني
#الوحدة 0 : 2 #الشباب
#الوحدة_الشباب
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/KZbvjMq7Wc