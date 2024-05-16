فيديو | مبابي يزيح الستار عن تمثاله الشمعي "إنه كيليان أكثر مني!"

من هو مبابي الحقيقي؟

حضر الفرنسي كيليان مبابي حفل تدشين تمثال له في ملعب حديقة الأمراء، وهو تمثال شمعي ينتظر أن يتم نقله خلال الأيام المقبلة إلى متحف توسو في برلين.

وقال مبابي وهو يرى تمثاله: "نسخة كربونية، إنه كيليان أكثر مني!"، وأردف: "يشرفني أن يكن لدي تمثال في المتحف، فرصة للتواصل مع المعجبين، أتمنى أن ينال إعجابكم العمل الذي قاموا به من خلال هذا التمثال الرائع".

ويعد هذا التمثال تذكارًا أخيرًا في حديقة الأمراء قبل أن ينتقل إلى متحف توسو، من أجل مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي.

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التمثال يحمل صورة مبابي وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا الأزرق، الذي صال وجال به وحقق لقب كأس العالم 2018 برفقة الزرق.