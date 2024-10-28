فيديو | بحركات انفعالية .. مارتا تسخر من "الكرة الذهبية" بسبب فينيسيوس جونيور وتؤكد: "انتظرت عامًا كاملًا"

"الكرة الذهبية" تثير الجدل..

خرجت أسطورة كرة القدم النسائية البرازيلية مارتا، عن شعورها؛ بعد أنباء خسارة مواطنها فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2024.

كل المصادر العالمية الموثوقة أكدت خسارة فينيسيوس لـ"الكرة الذهبية"، بعد أن كان أقوى المرشحين للفوز بها، مع تتويج النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي بالجائزة، في الحفل الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت مارتا بـ"حركات انفعالية" في مقطع فيديو، اليوم الإثنين؛ حيث قالت: "لقد انتظرت طوال العام، حتى أرى فينيسيوس يحقق (الكرة الذهبية).. إنه يستحق هذا التكريم".

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وأضافت النجمة البرازيلية التي توّجت 6 مرات بجائزة أفضل لاعبة في العالم؛ وهي غاضبة من أنباء خسارة فينيسيوس: "الآن أسمع أنهم لن يمنحوه الجائزة؟!.. ما هي (الكرة الذهبية) هذه؟".

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، كان أقوى المرشحين للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ وذلك بعد أن قاد ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي"، في الموسم الرياضي الماضي.

ومن ناحيته.. رودري لعب دورًا مهمًا في قيادة نادي مانشستر سيتي، للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024؛ قبل أن يحصل مع منتخب إسبانيا، على لقب بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو" التي استضافتها ألمانيا، في صيف العام الحالي.