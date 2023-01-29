فيديو | ماذا فعلت يا رونالدو؟ جماهير ماليزية تحفظ اسماء لاعبي النصر!

جماهيرية النصر تزداد كل يوم!

Shahid

ازدادت شعبية جماهير نادي النصر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأثار انتقال رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات التي انتهت منذ ساعات، اهتمام العالم كله، وذلك بعد أن انتقل بشكل غير متوقع إلى صفوف العالمي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ونشر الكاتب عبد الرحمن الزهراني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لجماهير من ماليزيا ترتدي قميص رونالدو، وتحاول حفظ أسماء لاعبي النصر.

وعلق الزهراني على الفيديو قائلًا: "وايش سويت رونالدو، بماليزيا يحفظون لاعبي النصر واهمهم تفكرهم يذاكرون!".

وشارك رونالدو مع نادي النصر في آخر مباراتين، الأولى كانت أمام الاتفاق والتي فاز فيها العالمي بدوري روشن للمحترفين، والثانية كانت أمام الاتحاد وخسر الفريق الأصفر بثلاثية مقابل هدف واحد في كأس السوبر السعودي.

Shahid