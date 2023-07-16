فيديو | "ماذا تعرفون عن السعودية؟" .. مبادرة رائعة من الفتح في النمسا

قام نادي الفتح السعودي بمبادرة رائعة للتعريف بالسعودية في النمسا، حيث يُقيم الفريق معسكره الإعدادي للموسم الجديد.
الفتح نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الأجانب يُجيبون على سؤال محدد وهو "ماذا تعرفون عن السعودية؟"، وقد تنوعت الإجابات ما بين الأجواء الحارة ومكة المكرمة وبين الهلال والنصر فريق كريستيانو رونالدو.
وقدم النادي جوائز رمزية نابعة من البيئة السعودية للضيوف، مثل البشت والقهوة العربية وقمصان الفتح والتمور.
وحازت المبادرة على إعجاب العديد من الإعلاميين والجماهير العربية، وقد طالب بعضهم جميع الأندية العربية بالسير على خطى النموذجي ونشر الثقافة المحلية في الدول الأجنبية.
يُشار إلى أن النمسا تحتضن معسكر الهلال الإعدادي لموسم 2023-2024 كذلك، ومؤخرًا قرر النادي الأهلي إقامة معسكره هناك بدلًا من سلوفينيا، فيما يتواجد النصر في البرتغال.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- ثورة باريس لموسم 2023-24 .. لا ميسي ولا راموس وخمس صفقات جديدة!
- لوكاكو والهلال .. خسارة أصحاب "العقلية الطفولية" مكسب لو تعلمون عظيم!
- كسرت قلب ليفربول .. أسباب تفضيل هندرسون لعرض الاتفاق والعمل مجددًا مع جيرارد!
- على رأسهم أردا جولر! تشكيل أوزيل لأفضل من زاملوه في مشواره
- قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات.. تعرف على الـ32 منتخبًا المشارك بالبطولة