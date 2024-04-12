فيديو | "ماذا تريد؟" .. نجم ميلان ينفجر في وجه صحفي بعد هزيمة روما!

شاهد ما حدث بين نجم ميلان والصحفي

كاد النجم البرتغالي رافاييل لياو نجم ميلان الإيطالي أن يورط نفسه في مشكلة كبيرة مع أحد الصحفيين، أثناء خروجه عقب مباراة فريقه ضد روما بالدوري الأوروبي.

وتلقى نادي روما الهزيمة من روما بالمباراة التي أقيمت في سان سيرو بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس.

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وأثناء خروج لياو من ملعب المباراة، كان أحد الصحفيين يقف في المنطقة المخصصة له، ويصور فيديو معلقًا عليه: "ها هو لياو يغادر (الملعب)"، ولكن النجم البرتغالي كان غاضبًا جدًا ليتوجه له ويقول: "ما الذي تريده بحق الجحيم؟".

وبعد أن عاد لياو مرة أخرى لطريقه نحو الملعب قال للصحفي: "قم بوظيفتك بشكل جيد"، معبرًا عن غضبه لما فعله الصحفي.

ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما بفارق هدفين الخميس المقبل، من أجل ضمان الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.