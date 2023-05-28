فيديو | ليونيل ميسي يتجاهل فرنسا لأجل الاحتفال بملعب برشلونة المؤقت!

ميسي يثير الجدل بتصرف جديد يؤكد اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان..

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يريد أي ارتباط آخر بنادي باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي ككل، بعدما تجاهل التواجد في حفل "ليج 1" الخاص بتوزيع جوائز الدوري الفرنسي.

ميسي، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022-23، قرر عدم حضور حفل توزيع الجوائز الذي يقام مساء الأحد.

وفضل ميسي بدلًا من ذلك حضور حفل موسيقى في مدينة برشلونة، حيث سافر الأرجنتيني سريعًا إلى إقليم كتالونيا لحضور حفل "Cold play" المقام على ملعب مونتجويك الذي يستضيف نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل.

ونشر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يظهر فيه ميسي أثناء تواجده في حفل "كولد بلاي"، والجمهور يهتف باسم الأرجنتيني.

وإلى جانب ميسي، غاب الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عن الحفل أيضًا، فيما يتواجد كيليان مبابي، وأشرف حكيمي ونونو مينديش من جانب الفريق الباريسي.

الجمهور لاحظ غياب ميسي كذلك عن الفيديو الخاص بنادي باريس سان جيرمان للاحتفال بحصد لقب الدوري الفرنسي، حيث لم يظهر في الفيديو الذي نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التعادل مع ستراسبورج في الجولة 37 من "ليج 1".

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهناك تكهنات بعودته من جديد إلى نادي برشلونة، من أجل الاعتزال بقميص "البلوجرانا".