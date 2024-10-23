فيديو | "أنت مجنون!" .. طفل يطلب من ليونيل ميسي تقليد احتفاله واللاعب يرد

لقطة طريفة تجمع بين ميسي وطفل صغير..

بعيدًا عن الإبهار الذي يقدمه في كل مباراة، سواء بتسجيل الأهداف والصناعة أو المهارات الفردية والأداء الفني؛ أدهش الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، جميع عشاقه حول العالم، بـ"احتفالات متنوعة" داخل أرضية الملعب، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى إنتر ميامي في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث قاد النادي الأمريكي لاعتلاء منصات التتويج لأول مرة في تاريخه، بالحصول على بطولة كأس الدوريات، ثم التتويج بلقب رابطة المشجعين مؤخرًا.

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو مساء اليوم الأربعاء، يجمع ميسي مع أحد الأطفال؛ حيث طلب الأخير من الأسطورة الأرجنتينية، أن يقلد "احتفاله الشخصي" عندما يسجل هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الطفل للأسطورة الأرجنتينية: "هل يُمكنك أن تحتفل (على طريقتي) إذا سجلت هدفًا؟!"؛ ليطلب ليونيل ميسي من هذا العاشق الصغير، أن يقوم بالاحتفال أمامه حتى يتعرف على الطريقة.

وأندهش مهاجم نادي إنتر ميامي، الذي كان يرتدي شعار منتخب الأرجنتين - وقت تصوير هذا المقطع -، من احتفالية الطفل الصغير؛ قائلًا له وهو يمازحه: "أنت مجنون!".

جدير بالذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، للبطولة تلو الأخرى في السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث توّج بلقبين في "كوبا أمريكا"، بالإضافة إلى "كأس فيناليسيما"، واللقب الأغلى في التاريخ "كأس العالم (قطر 2022)".