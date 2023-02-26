فيديو | ليس للإصابة؟ النصر يرد على ملاحقة الاتهامات لأندرسون تاليسكا

سفر تاليسكا إلى البرازيل تسبب في جدل كبير!

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن السبب الحقيقي وراء سفر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب العالمي، إلى بلاده البرازيل، بعد تعرضه للإصابة.

وكان النصر قد أعلن منذ أيام عن إصابة تاليسكا في العضلة الخلفية، حيث سافر إلى بلاده البرازيل من أجل الخضوع للعلاج والراحة، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، حول سفره.

رئيس النصر قال خلال تصريحات عبر الناقل الرسمي عقب مباراة ضمك: "هذه هي سياسة النادي، إذا أصيب أي لاعب في نادي النصر، نبحث عن أفضل طبيب في العالم ليستطيع عودة اللاعب في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "ألفارو أصيب وسافر إسبانيا للعلاج، بيتي مارتينيز تم علاجه في إسبانيا وأيمن يحيى في ألمانيا وسلطان الغنام في قطر، وكل لاعب نبحث عن أفضل طبيب يستطيع علاجه من الإصابة".

واختتم آل معمر تصريحاته قائلًا: "تاليسكا كان أماه خيارين، إما السفر إلى أوروبا أو البرازيل لطبيب متخصص هو يعرفه، وهو ما حدث".