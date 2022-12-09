فيديو| "ليس لديّ وقت لبكائه!".. تسريبات تكشف تفاصيل مشكلة سونج وأونانا

نفاصيل المشادة التي جرت في معسكر الكاميرون بكأس العالم 2022

ظهرت تسريبات من داخل مكتب المدرب الكاميروني ريجوبير سونج توضح تفاصيل الخلاف الذي نشأ بينه وبين الحارس أندريه أونانا والذي أدى إلى استبعاد الأخير من معسكر الكاميرون في كأس العالم قبل مباراة صربيا.

المقطع الذي يبدو أن أحد أفراد طاقم سونج التدريبي هو من سربه، ظهر فيه سونج وهو يقول: "في يوم المباراة مع صربيا أخبرت أونانا أنني بحاجة للتحدث معه وبدأ في البكاء".

قلت له: "ليس لدي وقت لذلك، اتصلت بك بالأمس ولم ترد عليّ، لقد تحدثت مع أبو بكر وتشوبو موتينج وأنجويسا، وهم أكثر اللاعبين تمثيلاً للفريق، فلماذا لا أتحدث معك؟".

وأكد سونج أن أونانا يتدرب بشكل رائع لكنه يخاطر كثيرًا أثناء المباريات وأن هذا دفعه ليقول له: "يجب ألا تخاطر، مرر الكرة بعيدًا وليس في المنتصف، ولكنه قال لي إنه ليس لديه الوقت للحديث معي، حين عدنا إلى الفندق لم يتحدث معي، بل ذهب إلى صامويل إيتو ولم أعرف أين ذهبا".

وأفاد سونج بأن استبعاد أونانا "كان لمصلحة المنتخب" بسبب أن "شرفه في الكاميرون قد تم كسره" على حد تعبيره.