فيديو | "ليست مباراة بل ضحك" .. كيف برر جمهور الدحيل مغادرته للملعب بين الشوطين؟

الهلال أنهى الشوط الأول متقدمًا بخمسة أهداف نظيفة

لم يتحمل بعض جمهور الدحيل القطري رؤية فريقه يسقط أمام الهلال السعودي في نصف دوري أبطال آسيا بخمسة أهداف دون مقابل في الشوط الأول فقط، ولذا غادروا ملعب الثمامة بعد انتهاء هذا الشوط.

مراسل برنامج "ملعب SBC" تحدث مع بعض الجماهير حول سبب مغادرتهم الملعب بين الشوطين، وقد أجاب البعض والحسرة والصدمة تملًا الوجوه من تلك النتيجة الكارثية.

أحد الجماهير قال "هي مباراة بين فريقين لكن لا يوجد سوى فريق واحد في الملعب"، فيما قال البعض "ذاهب لأرى مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل لأن تلك ليست مباراة بل ضحك، الهلال فريق كبير لكن الدحيل كذلك، لا أعلم ما حدث اليوم".

أحد الحضور الأجانب قال "الأمر مخجل"، فيما قال آخر قطري "نحن قادمون نُشجع الدحيل ونتابع مباراة مثيرة لكن اللقاء انتهى والهلال جعلنا نعود بيوتنا مبكرًا".

الهلال أضاف هدفين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء لصالحه 7-0 ويصعد لمواجهة بوهانج ستيلرز في النهائي، علمًا أنه حامل لقب النسخة الماضية وقد حقق اللقب مرتين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.