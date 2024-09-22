فيديو | عضة لويس سواريز تعود من جديد.. والحكم يتجاهل طرد صاحب الواقعة!

لويس سواريز يظهر في الملاعب الإنجليزية!

شهدت مواجهة بريستون أمام نظيره بلاكبرن في الجولة السادسة من التشامبيونشيب واقعة مؤسفة للغاية بين اللاعبين ميلوتين أوسماييتش لاعب الفريق صاحب الأرض وأوين بيك منافسه.

جاء هذا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث قام أوسماييتش في لحظة غضب بعض منافسه أوين بيك من ظهره أمام مرأى ومسمع من الجميع، على خطى عضة لويس سواريز الشهيرة في كأس العالم لجورجيو كيليني في كأس العالم 2014.

فورًا اتجه الحكم لمكان الواقعة وقام بفض المشاجرة ومنح المعتدي أوسماييتش بطاقة صفراء متجاهلًا كيف كان تصرفه غير رياضي، بينما أشهر البطاقة الحمراء في وجه المعتدى عليه.

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وكانت المباراة قد شهدت طرد لاعب سابقًا من صفوف بريستون هو سام جرينوود في نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليرتفع رصيد الفريقين بنقطة واحدة ويصعد بلاكبرن إلى المركز الرابع بـ 12 نقطة، بينما يحل بريستون في المركز الـ 21 بخمس نقاط.