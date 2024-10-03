"كن مثل قدوتك ابن العاهرة" .. فيديو يكشف كيف أشعل إنريكي حماس مبابي للثأر من برشلونة

"أريدك أن تغادر باريس من الباب الكبير"

تواصل شبكة "موفيستار+" نشر أسرارًا جديدة من حياة المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، وذلك خلال فيلم وثائقي جرى تصويره خلال العام الماضي ويُبث قريبًا.

ونشرت الشبكة اليوم الخميس، مقطعًا مقتطفًا يظهر فيه مدرب باريس سان جيرمان وهو يتحدث إلى كيليان مبابي، لاعب باريس السابق ونجم ريال مدريد الحالي، حيث يشرح له الطريقة المطلوبة منه للدفاع.

وكان هذا المقطع تحديدًا، في إطار استعدادات باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث عدل الفريق الباريسي خسارته في الذهاب (2-3)، إلى فوز ساحق إيابًا (4-1)، عندما سجل كيليان هدفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويظهر إنريكي في المقطع وهو يتحدث إلى مبابي، قائلًا: "لقد قرأت أنك تحب مايكل جوردان (أسطورة كرة السلة الأمريكية). لذلك يجب أن تعرف أن جوردان يضغط على جميع زملائه في الفريق ويدافع بقوة مثل ابن العاهرة".

وأضاف: "كيليان، عليك أن تكون قدوة أولاً، كشخص وكلاعب، عليك أن تضغط على كوبارسي وتير شتيجن. ستقضي المباراة بأكملها في الضغط على كوبارسي عندما يتقدم، وعلى تير شتيجن حتى يلعب بسرعة".

وتابع لويس إنريكي: "تعتقد أنه يجب عليك تسجيل الأهداف.. بالطبع، أنت ظاهرة، لاعب من الطراز العالمي، بلا شك. لكن هذا ليس ما يكون عليه القائد".

وأردف: ا"لقائد الحقيقي، عندما لا يستطيع المساعدة في تسجيل الأهداف، يساعد في المرحلة الدفاعية، يجب أن تساعد رباعي خط الدفاع وتقول لهم ابقوا هناك وسأركض أنا".

وواصل مدرب باريس: "إذا ضغطت على كوبارسي فقط، فهذا رائع. لكن إذا تعاونت مع عثمان ديمبيلي، كولو مواني، باركولا، جونزالو راموس أو أسينسيو، سنكون أشبه بآلة لا تتوقف عن العمل".

وختم: "هذا ما أريدك أن تفعله هنا كقائد خلال الشهرين المتبقيين لك. أريدك أن تغادر باريس من الباب الكبير، حتى لا يكون هناك أي شك، ولكن عليك قبل كل ذلك أن تفوز".