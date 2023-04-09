فيديو | لم يُسجله كريستيانو رونالدو .. هدف عالمي في الدوري السعودي

الأهداف المذهلة حاضرة في الدوري السعودي

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قد يكون كريستيانو رونالدو هو النجم العالمي الوحيد في دوري روشن السعودي، لكن هذا لا يعني أبدًا غياب الأهداف العالمية عن البطولة من لاعبين آخرين، سواء سعوديين أو أجانب.

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مباراة أبها والباطن المقامة في المحالة ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي شهدت إحراز هدف عالمي بطريقة مذهلة من السعودي زكريا سامي لاعب أبها.

النتيجة كانت تُشير للتعادل 1-1 لكن تسديدة رائعة بعد استعراض فردي مذهل من لاعب الوسط السعودي منح أبها التقدم عند الدقيقة الـ42 من الشوط الأول الذي انتهى بالفعل بتقدم الفريق 2-1.

من جانبه، لم يستطع رونالدو التسجيل في الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء التي تلعب في المجمعة، حيث انتهى ذلك الشوط بالتعادل السلبي.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ53 نقطة ويُطارده النصر بفارق نقطة واحدة.

Shahid