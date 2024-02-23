فيديو| لم يفقد سحره.. رونالدينيو يسجل هدفًا خارقًا للعادة!

وهل ينسى أحد مهارات البرازيلي؟

لم يفقد الأسطورة البرازيلي رونالدينيو سحره الخاص في كرة القدم، والذي جذب العديد من المتابعين طيلة العقد الأول من القرن الماضي إلى واحد من أهم لاعبي اللعبة عبر التاريخ.

أتى هذا حين كان النجم البرازيلي ضيفًا استثنائيًا في برنامج "Survivors" بنسخته التركية، وشارك جنبًا إلى جنب مع المتسابقين في مباريات كرة القدم على الرمال وعلى طريقة الكوباكابانا الشهيرة في البرازيل.

زقد نثر رونالدينيو ابتساماته المميزة طيلة فترة مشاركته في البرنامج، لكن أهم ما فعله بخلاف ذلك كان تسجيل هدف رائع للغاية ذكر متابعيه بالأيام الخوالي.

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روض رونالدينيو كرة على صدره، ثم أطلق ركلة خلفية مزدوجة لا تصد ولا ترد سكنت الشباك وذكرت الكل بأهداف عديدة سجلها رونالدينيو على هذه الشاكلة.

البرازيلي المتوج بكأس العالم 2022 سجل أهدافًا شبيهة في الملاعب من قبل أثناء ممارسته كرة القدم بشكل احترافي، بداية من هدفه في شباك أوساسونا موسم 2003-2004، وهدفه في مرمى فياريال موسم 2006-2007، إضافة إلى هدفه أمام أتلتيكو مدريد موسم 2007-2008.