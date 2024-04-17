فيديو | لم يحتفلوا فقط .. رد فعل غريب من لاعبي العين مع جماهير الهلال!

شاهد ما حدث من جانب لاعبي العين تجاه جماهير الهلال

لم يكتف لاعبو نادي العين بالانتصار الكبير الذي تحقق على حساب نادي الهلال في دوري أبطال آسيا، بل توجهوا إلى جماهير الزعيم عقب انتهاء المباراة.

وحقق العين الانتصار على الهلال برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وبعد انتهاء المباراة والاحتفال مع جماهيرهم، توجه لاعبو نادي العين إلى جماهير نادي الهلال الحاضرة في مدرجات الملعب، وقاموا بالاعتذار لهم بعد المواجهة، على كسر سلسلة انتصارات الزعيم المتتالية.

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ونجح العين في كسر سلسلة الانتصارات التاريخية المتتالية لنادي الهلال، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا، بعد الفوز عليه في دوري الأبطال.

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف على ملعب المملكة أرينا، في مباراة إياب نصف النهائي التي ستقام يوم الثلاثاء القادم 23 أبريل الجاري، لتحديد المتأهل لنهائي دوري الأبطال.