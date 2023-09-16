فيديو | لماذا تم إلغاء هدف التعاون القاتل أمام الأهلي؟

تعرف على سبب إلغاء هدف التعاون القاتل أمام الأهلي

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ألغى حكم مباراة الأهلي والتعاون هدفًا قاتلًا للأخير، كاد أن يخطف به نقطة التعادل أمام الراقي، في مباراة كانت أحداثها مثيرة خاصة خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وفاز الأهلي على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث نجا الراقي بأعجوبة من سكري القصيم.

حكم المباراة رفض احتساب هدف قاتل لنادي التعاون بالدقيقة 90 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليمنى على رأس موسى بارو الذي وضعها في مرمى إدوارد ميندي.

وعاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليجد أن لاعب التعاون وقع في خطأ عند تنفيذ رمية التماس قبل الهدف، حيث لمست الكرة الأرضية خارج الملعب بدلًا من أن تلمسها داخل الملعب قبل أن تصل إلى لاعب سكري القصيم الذي صنع الهدف.

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وتنص لوائح كرة القدم على ضرورة أن تكون أول لمسة للكرة بعد تنفيذ رمية التماس داخل الملعب وليس خارجه، ولذلك وجب على الحكم إلغاء الهدف بسبب ارتكاب خطأ قبله.

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