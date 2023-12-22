فيديو | لقطة مرعبة .. مدافع النصر يتسبب في "إغماء" لاعب الاتفاق

لقطة بثت الرعب في نفوس المتابعين خلال مباراة النصر والاتفاق

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شهدت الدقيقة الأولى من عمر مباراة النصر والاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة أثارت الرعب في نفوس جميع المتابعين.

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النصر يستضيف الاتفاق حاليًا، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الثانية الـ20 فقط بعد إطلاق صافرة البداية.. سقط أحمد الغامدي، جناح نادي الاتفاق، على أرضية الملعب؛ بعد لعبة مشتركة مع علي لاجامي، قلب دفاع الفريق النصراوي.

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الغامدي الذي تلقى ضربة على رأسه، دخل في "إغماء" لعدة ثواني؛ قبل أن يتدخل الطاقم الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، والذين نجحوا في إعادته إلى وعيه.

وعلى الرغم من عودته لوعيه.. لم يستطع اللاعب استكمال اللقاء؛ حيث تم إخراجه من المستطيل الأخضر بـ"السيارة الطبية"، مع دفع الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، بالنجم الشاب حامد الغامدي، بدلًا منه.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي هاني البشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، نقل أحمد الغامدي إلى المستشفى؛ بعد إصابته الخطيرة في مباراة النصر والاتفاق، مطالبًا بـ"الدعاء" للاعب.

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