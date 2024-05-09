فيديو | لقطة "مستفزة" من فينيسيوس أمام بايرن ميونخ تثير غضب الجماهير

"أراد فقط أن يلعب كرة قدم"

رفض فينيسيوس جناح ريال مدريد أن تمر مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، دون أن يثير الجدل بلقطة غريبة.

ريال صعد إلى المباراة النهائية لمواجهة بوروسيا دورتموند، بعد الفوز الدراماتيكي على بايرن 2/1، حيث لعب خوسيلو دور البطل بثنائية في الوقت القاتل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سلطت على بطل من نوع آخر وهو فينيسيوس، بسبب لقطة وصفتها بـ"المستفزة" مع يوشوا كيميش مدافع بايرن.

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الجناح البرازيلي كان يلعب رممية تماس، ليذهب كيميش مسرعًا نحو لوضع الكرة في يديه حتى لا يضيع الوقت، ليقرر فينيسيوس استفزازه ويضع الكرة على الأرض ويرفض لعبها.

لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش تدخل سريعًا وذهب إلى الخط من أجل لعب الكرة بنفسه، بينما انسحب فينيسيوس من المشهد في لقطة ليست رياضية وفقًا لآراء الجماهير.

وتعرض لاعب ريال مدريد إلى هجوم عنيف من الجماهير بسبب هذه اللقطة، حيث قال أحدهم "هذا فينيسيوس الذي يريد فقط أن يلعب كرة قدم"، في إشارة إلى المؤتمر الذي ظهر فيه باكيًا قائلًا هذه العبارة للتنديد بالعنصرية التي يتعرض لها.