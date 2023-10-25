فيديو | "لقطة رونالدو أمام الدحيل تسوى تاريخ الهلال منذ تأسيسه!"

شاهد لقطة رونالدو المثيرة للإعجاب

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجح في قيادة فريقه النصر للفوز على الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ولكن قدم الدون لقطة جعل البعض يؤكد على أنها تسوى تاريخ الغريم التقليدي الهلال.

وسجل رونالدو هدفين في انتصار النصر على الدحيل القطري، بينما سجل البرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو ماني الهدفين الثالث والرابع للعالمي في مرمى الدحيل.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفقة زميله السنغالي ماني، وهما يُقدمان فاصلًا مهاريًا.

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وعلق الفريح قائلًا: "بصراحة لقطة تسوى تاريخ الهلال منذ تأسيسه حتى يومنا"، مُبديًا إعجابه بمستوى النجم البرتغالي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.