فيديو | لقطة تاريخية نادرة .. كريستيانو رونالدو يرفض قرار الحكم بمنحه ركلة جزاء أمام برسبوليس

كريستيانو رونالدو يبهر العالم بـ"تصرفه النبيل"

شهدت الدقيقة الثانية من مباراة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الإثنين، لقطة تاريخية نادرة من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ستخلد في كتب كرة القدم.

النصر يستضيف برسبوليس حاليًا، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للفريق النصراوي، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة؛ بعد سقوط رونالدو، داخل منطقة الـ18 للعملاق الإيراني.

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المفاجأة أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، توجه إلى حكم المباراة، وأخبره بأن اللعبة لا تستحق احتساب ركلة جزاء لمصلحة نادي النصر.

وبعد اعتراف كريستيانو ونالدو، توجه الحكم إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، لرؤية اللعبة بنفسه، قبل أن يلغي قراره بشكل رسمي، وسط غضب من البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر.

جدير بالذكر أن النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، حاجزًا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي رسميًا.