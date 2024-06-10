فيديو | لعنة البولنديين تتواصل .. روبرت ليفاندوفسكي مهدد قبل اليورو ونجم المنتخب يصاب بطريقة غريبة

ضربات متتالية لمنتخب بولندا..

"ماذا يحدث في منتخب بولندا قبل (يورو 2024)؟".. سؤال بات يطرح نفسه بقوة، بعد الأحداث الغريبة التي وقعت في المباراة الودية أمام تركيا، مساء اليوم الإثنين.

بولندا تتواجد في المجموعة الرابعة "القوية" ببطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؛ إلى جانب منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا.

وخلال المباراة الودية أمام تركيا، تعرض النجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، لإصابة قوية؛ خرج على إثرها من أرضية الملعب، في الدقيقة 31.

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وظهر ليفاندوفسكي وهو "يعرج"، أثناء خروجه من أرضية الملعب؛ وسط مخاوف من استبعاده من قائمة منتخب بولندا، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ولم يكن ليفا، الضحية البولندية الوحيدة في مباراة تركيا؛ حيث أصيب المهاجم كارول سويدرسكي أيضًا؛ وذلك بعد ثواني من تسجيله هدفًا.

سويدرسكي أصيب أثناء احتفاله بهدف بولندا في شباك تركيا، في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول؛ حيث لم يستطع إكمال المباراة، وتم استبداله من أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب بولندا، كان قد أعلن استبعاد النجم أركاديوز ميليك، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، من القائمة المشاركة في "يورو 2024"؛ بعد إصابته القوية، في المباراة الودية الماضية أمام أوكرانيا.