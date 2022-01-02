لحم على امتداد البصر .. الدوسري يقيم مأدبة عشاء لزملائه بالهلال

حرص سالم الدوسري؛ جناح فريق نادي الهلال، على إقامة مأدبة عشاء فخمة لزملائه في صفوف الزعيم، وأيضًا الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي.

الدوسري يسعى لتقوية العلاقة بين لاعبي الهلال أكثر وأكثر خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل استمرار نتائج الفريق الإيجابية الفترة القادمة، بعد فترة من الارتباك في النتائج ومستوى الفريق.

ونشر الدوسري عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" فيديو يظهر فيه وليمة العشاء التي قام بإعدادها لزملائه لاعبي الهلال داخل مقر النادي.

وعلق سالم الدوسري على الوليمة التي أعدها لزملائه اللاعبين قائلًا: "حياكم الله زملائي واخواتي اللاعبين، ماشاء الله".

وأظهرت الوليمة الكبيرة كمية كبيرة من اللحوم، بالإضافة إلى الأكلة الشهيرة في المملكة العربية السعودية "الكبسة" المكونة من الأرز واللحم.

مدالله العليان برفقة سالم الدوسري عبرَ -SC- ؛



أكرمك الله يالتورنيدو 🌪💙 pic.twitter.com/a1bqXWmD17 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) January 2, 2022

وشارك الدوسري في انتصار الهلال الأخير أمام الفيصلي بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة 3 أهداف لهدفين.

فييتو يقترب من الرحيل إلى أحد الأندية المكسيكية

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي مرة أخرى، هذه المرة ستكون في بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل.