فيديو | لا يتأخر أبدًا .. رونالدو بالثوب السعودي في حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية

نجم النصر حاضر دائمًا في المناسبات السعودية الكبرى

يُختتم اليوم في الرياض كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكما اعتاد دومًا لم يتأخر نجم النصر، كريستيانو رونالدو، عن الحضور ودعم المملكة في المناسبات الكبرى.

المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقاطع فيديو تُظهر النجم البرتغالي، مرتديًا الثوب السعودي التقليدي، خلال اتجاهه للقاعة التي شهدت إقامة مراسم الحفل الختامي.

وكانت البطولة قد اختتمت بفوز فريق فالكونز السعودي باللقب والذي يقوده مساعد الدوسري، وقد توجه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بالكأس.

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صاحب الـ39 عامًا وصل السعودية في يناير 2022 موقعًا عقدًا مع النصر يمتد لموسمين ونصف مقابل نصف مليار يورو، وتُشير المصادر الصحفية إلى أنه سيُجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

رونالدو، ومنذ وصوله، اعتاد دعم السعودية في كافة المناسبات الوطنية والعالمية، ويُعد في العامين الأخيرين أبرز الوجوه العالمية الداعمة للمملكة، وقد لعب دورًا بارزًا في إقناع عدد من النجوم بالقدوم إلى دوري روشن السعودي.