فيديو | لا وقت للراحة .. لاعبو الهلال يستعدون لأوراوا في الطائرة!

هل ينجح لاعبي الهلال في مباراة الإياب وحسم اللقب؟

shahid

بدأ لاعبو نادي الهلال في الاستعداد مبكرًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم ينتظروا حتى الوصول إلى اليابان، وبدأت الاستعدادات من الطائرة!

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وتعادل الهلال مع أوراوا ريد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي الزعيم، وهم يشاهدون مباراة الذهاب التي أقيمت بين الهلال وأوراوا.

وحرص كل اللاعبين على مشاهدة المباراة مرة أخرى، من أجل تلافي الأخطاء التي وقعوا فيها، خلال مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ريد التي ستقام يوم السبت المقبل.

ويبحث الهلال عن الفوز على أوراوا بأي نتيجة، أو التعادل بهدفين أو أكثر، من أجل حسم لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، باللقاء الذي سيقام على ملعب سايتاما 2002 باليابان.

Shahid