فيديو | "لا مقارنة بين الحالتين" .. خبراء التحكيم يُفسرون عدم طرد ساديو ماني على غرار سافيتش

حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل في قمة النصر والاتحاد مساء أمس

أثارت لقطة ساديو ماني نجم هجوم النصر مع مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي خلال مباراة الفريقين مساء أمس الكثير من الجدل، حيث طالب الاتحاديون بطرد المهاجم السنغالي لكن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

اللقطة أعادت إلى أذهان مشجعي الهلال تحديدًا ذكرى طرد نجم وسط فريقهم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أمام الاتحاد بعد تدخله على قدم أحمد الغامدي خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تلقى بطاقة حمراء ستُوقفه عن خوض النهائي أمام النصر مساء الجمعة القادم.

وقد أبدى الزعماء دهشتهم من عدم طرد ماني على غرار ما حدث مع اللاعب الصربي، فجاء الرد من خبيري التحكيم في برنامج "أكشن مع وليد"، سمير عثمان ومحمد فودة، بأنه لا مقارنة بين الحالتين.

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وقد وصفا تدخل ماني بأنه وصل إلى أقصى حالات التهور لكنه لم يتضمن القوة الزائدة، ولذا استحق اللاعب البطاقة الصفراء فقط، فيما استخدم سافيتش القوة المفرطة في تدخله.

المغردون لم يقتنعوا بحديث الحكمين السابقين وأكدوا أن وجود الحكم المحلي في مباراة النصر والاتحاد حمى ماني من الطرد المباشر.