فيديو | لا تعبث أبدًا أمام كريستيانو .. نجم الوحدة استفز رونالدو فعاقبه بهدف من خطأ قاتل!

حاول استفزاز رونالدو فنال عقابه!

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حاول وليد باخشوين قائد فريق نادي الوحدة استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، قبل انطلاق المباراة التي تجمع بين الفريقين، ليُعاقبه الأخير!

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ويواجه النصر نظيره الوحدة بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يتقدم العالمي بثلاثية دون رد.

وقبل انطلاق المباراة، كانت هناك مناقشة حادة بين رونالدو وباخشوين، في محاولة من الأخير لاستفزاز نجم النصر محاولة منه لإخراجه عن التركيز قبل بداية اللقاء.

ولكن في الدقيقة 49 من زمن المباراة، وقع باخشوين في خطأ قاتل، كلف فريقه الهدف الثالث، حيث سجله رونالدو بعد أن حاول وليد أن يمرر الكرة إلى حارس مرماه، لينفرد كريستيانو به ويسجل الكرة في المرمى.

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ونجح رونالدو في عقاب باخشوين الذي حاول استفزازه قبل انطلاق المباراة التي جمعت بين النصر والوحدة، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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