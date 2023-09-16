فيديو | "لا تعاقبه لأنه أشقر؟" .. واقعة غريبة في لقاء أبها والاتفاق!

رد فعل غير متوقع من مدافع أبها تجاه حكم المباراة

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شهدت مباراة أبها والاتفاق في الجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، واقعة غريبة جدًا بين لاعبي الفريق الأول وحكم المباراة!

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وفاز الاتفاق على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وخلال المباراة حدثت مشادة بين جاك هيندري مدافع الاتفاق ولاعبي أبها، خلال تنفيذ ركلة ركنية للنواخذة، مما دفع الحكم سلطان عكيري للتدخل من أجل فض المشاجرة بين اللاعبين.

وبعد انتهاء المشادة قام الحكم بتحذير جميع اللاعبين، من أجل عدم تكرار المشادة، ليقول له لاعب أبها: "ما تعطيه كارت ليه عشان أشقر؟".

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جاء ذلك بعد الاتهامات الموجهة إلى الحكام بالتعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين الأجانب، الذين يلعبون في بطولة دوري روشن السعودي.

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