فيديو | "لا تعاقبه أيها الحكم".. لفتة جميلة من براهيم دياز تجاه لاعب الجابون

ماذا فعل نجم ريال مدريد؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مميز من مباراة منتخبي المغرب والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وحقق الأسود الفوز على الجابون بنتيجة 5-1 مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي منتخب الجابون في المركز الثاني بـ7 نقاط.

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وحسب الفيديو فقد تعرض المغربي براهيم دياز نجم ريال مدريد لعرقلة من الخلف من أحد لاعبي الجابون، ما دفع الحكم لاحتساب مخالفة.

عاد لاعب الجابون واعتذر لدياز الذي احتضنه بابتسامة، إلا أن الحكم رفع البطاقة الصفراء للاعب الجابون (بسبب العرقلة من الخلف)، الأمر الذي أثار استياء النجم المغربي، الذي طالب بعدم معاقبة الخصم بالبطاقة الصفراء.