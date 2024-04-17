فيديو| لا تدوسوا مانشستر سيتي.. لفتة احترام من ريال مدريد في ملعب الاتحاد

هكذا يستعد الملكي للمواجهة الأهم

يحترم لاعبو ريال مدريد بشكل كبير نظراءهم في مانشستر سيتي، وهذه العلاقة من الاحترام جعلت المنافسة بين الفريقين حاليًا هي الأقوى على الصعيد الأوروبي.

على ملعب "الاتحاد" وأثناء آخر جولة تدريبات في الملعب قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حدثت لقطة تشير إلى هذا الاحترام.

لاعبو ريال مدريد كانوا في طريقهم للملعب، حين راوا شعار مانشستر سيتي على أرضية الممر المؤدي إليه، جميعهم تفادوا الدوس بأقدامهم على شعار مانشستر سيتي رغم أنه تقريبًا بشغل كل المساحة أمام الباب المؤدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لفتة احترام رائعة يبدو أن لاعبي ريال مدريد تم تلقينهم ليفعلوها، وإلا لسقط أحدهم سهوًا على الأقل أثناء الركض إلى ملعب المباراة.