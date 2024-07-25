فيديو | لامين يامال تحت الحصار في إجازة الأصدقاء .. ويترقب وصول نيكو ويليامز

الأمن يتدخل لانتشال يامال من بين الجماهير..

يعيش النجم الإسباني الشاب لامين يامال، حالة صخب كبيرة ترافقه في كل مكان منذ ظهوره اللافت مع منتخب بلاده في "يورو 2024".

وساهم لامين يامال بشكل مباشر في فوز منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه، كان أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

ونشرت شبكة "فوتبول إسبانيا"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول لامين يامال إلى جزيرة مارابيا بإسبانيا، حيث يقضي إجازته الصيفية بعد موسم طويل مع برشلونة وختمه بالمشاركة في اليورو.

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وظهر لامين يامال تحت حصار الجماهير التي أحاطت به من أجل تحيته والتقاط الصور التذكارية معه، خصوصًا بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وحصل يامال على فترة راحة بعد البطولة توجه خلالها لقضاء إجازة عائلية، قبل أن ينتقل اليوم إلى جزيرة مارابيا من أجل استكمال الإجازة مع أصدقائه، حيث تشير الشبكة إلى أنه ينتظر انضمام زميله في المنتخب نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، والذي تجمعه به علاقة صداقة قوية.

ورصدت عدسات المصورين أيضًا لحظات من رحلة نيكو ويليامز نحو جزيرة ماربيا، لذلك رجحت التقارير الصحفية، أن نيكو سيلتحق بصديقه يامال في نفس الرحلة.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد تحدثت عن رغبة نادي برشلونة في ضم نيكو ويليامز خلال الصيف الجاري من أجل نقل هذه الشراكة الناجحة في هجوم منتخب إسبانيا بين نيكو ولامين يامال إلى النادي الكتالوني.