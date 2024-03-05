الفتى الفرنسي يراوغ جماهير ناديه الجديد

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كان كيليان مبابي هو بطل الرواية الرئيسي، عند وصوله مع فريقه باريس سان جيرمان إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال سوسيداد، مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز العملاق الفرنسي ذهابًا في حديقة الأمراء بثنائية نظيفة.

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مبابي خطف الأنظار بعد هبوطه في مطار هونداريبيا، وكان الهدف الرئيسي للجماهير، التي ظلت تهتف: "مبابي، إلى مدريد!".

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وفي الوقت الذي كان فيه مبابي يستجيب لطلبات الجماهير لمنحهم توقيعه والتقاط الصور معهم، التقطت عدسة شبكة "Movistar Plus+"، اللحظة التي تجنب فيها المهاجم الفرنسي التوقيع على لافتة مع درع ريال مدريد.

وتحت عنوان "مراوغة مبابي على لافتة ريال مدريد"، ظهر النجم الفرنسي في لقطة مثيرة للجدل، حيث منحه أحد المشجعين لافتة لريال مدريد من أجل أن يوقع له عليها، لكنه أدرك على الفور الأمر وأخفض قلمه وتجنبه".

وأشارت الشبكة إلى أن رد فعل مبابي من أجل ألا يتعرض لهجوم من جماهير باريس سان جيرمان، التي تدرك تمامًا أن الموسم الحالي هو الأخير لنجمها الأول في "حديقة الأمراء"، لكنها لن تتهاون في حق النادي إذا تعامل حاليًا وكأنه لاعبًا في ريال مدريد.

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