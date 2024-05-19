فيديو | إيثان مبابي يرد بكلمة واحدة على السؤال الصعب بشأن ريال مدريد!

ماذا قال الفتى الصغير؟

رد إيثان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وشقيق النجم كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن الفريق الفرنسي مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، على سؤال يتعلق بإمكانية توقيعه لريال مدريد.

يشار إلى أن إيثان يرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2024، ولا يزال مستقبله مع النادي الفرنسي غير واضح حتى الآن، في ظل إعلان شقيه الأكبر الرحيل.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإيثان مع مشجعي باريس عقب تدريبات الفريق أمس السبت، حيث سأله أحدهم: "هل ستنقل إلى ريال مدريد مثل أخيك؟"، فأجاب اللاعب الفرنسي: "لا".

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وأشارت تقارير صحفية عديدة أن كيليان مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن يتم إعلان الانتقال بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وشارك صاحب الـ17 عامًا في مباراتين فقط مع الفريق الأول لباريس بالدوري الفرنسي بإجمالي 18 دقيقة، علمًا بأنه يتواجد بشكل منتظم مع فريق الشباب.