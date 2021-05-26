فيديو | كيف حقق الهلال الدوري آخر مرتين بالأخطاء التحكيمية؟

هل حقق الهلال الدوري مستغلًا الأخطاء التحكيمية بالفعل؟

يرى ناصر الفهد، لاعب نادي النصر السابق، أن النادي الأهلي حصل على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي والحالي بالأخطاء التحكيمية.

الهلال نجح في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 17 في تاريخه، بعدما حقق الفوز على التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 29 "قبل الأخيرة" ضمن منافسات الدوري السعودي.

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ونشر الفهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يرصد فيه بعض الأخطاء التحكيمية، التي وقع فيها الحكام خلال مباريات الهلال بالدوري الموسمين الحالي والماضي.

وكتب الفهد: "كيف حقق الهلال دوري 2019-2020؟ حصل على 15 نقطة بأخطاء تحكيمية!، كيف حقق الهلال دوري 2020-2021؟ حصل على 26 نقطة بكوارث تحكيمية، المقطع المرفق يؤكد لكم ذلك".

يذكر أن الهلال حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك بعد الصراع بين الفريقين الذي امتد حتى الجولات الأخيرة التي نجح فيها الزعيم حسم اللقب لصالحه.

الهلال توج بالدوري السعودي الموسم الحالي، بعدما نجح في الحفاظ على صدارة الترتيب، وتفوق على الشباب أقرب منافسيه، وذلك قبل جولة واحدة فقط من نهاية المسابقة.