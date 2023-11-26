فيديو | "كيف أذكره وأنا الذي لست أنساه" .. معلق يتغزل بعلاقة الهلال وجانج

مدافع الهلال السابق خاض مباراته الأولى بعد تعافيه من مرض السرطان

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خاض جانج هيون سو مباراته الأولى مع فريقه الجديد، الغرافة القطري، بعد تعافيه من مرض السرطان وانضمامه للفريق عقب نهاية رحلته مع الهلال السعودي.

الهلال كان قد تكفل بعلاج ورعاية المدافع الكوري الجنوبي عقب اكتشاف مرضه بسرطان الغدة، وقد رحل اللاعب عنه بنهاية عقده لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين آخرين في ظل ثورة الانتقالات التي ميزت صيف 2023 في دوري روشن.

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جانج لعب يوم أمس مباراته الأولى مع الغرافة وكانت ضد أم صلال في الجولة التاسعة من الدوري القطري، وقد انتهت بانتصاره وزملائه 2-1.

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معلق المباراة، سمير المعيرفي، استغل ظهور جانج ووصف بكلمات رائعة علاقته بناديه السابق، وقد نشر حساب قنوات الكأس القطرية مقطع فيديو للقطة وقد أثارت إعجاب عشاق الهلال والدوري السعودي.

يُشار إلى أن جانج حقق العديد من الألقاب مع الزعيم أبرزها لقبين لدوري أبطال آسيا و3 ألقاب للدوري السعودي.

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